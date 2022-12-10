يبدأ من اليوم.. غلق جزئي لنفق أحمد عرابي للقادمين من الطريق الدائري

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق نفق أحمد عرابي بشكل جزئي بالتناوب، في الاتجاه القادم من ناحية الطريق الدائري «القوس الغربي»، وذلك في اتجاه شارع أحمد عرابي، بداية من اليوم ولمدة 15 يوما.

أعمال صيانة الفواصل المعدنية في نفق أحمد عرابي

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى أن قرار الغلق يأتي في إطار تنفيذ بعض أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية داخل نفق أحمد عرابى، موضحة أن تلك الأعمال يجرى تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمحافظة الجيزة، من أجل ضمان تحقيق سيولة مرورية.

مواعيد الغلق الجزئي لنفق أحمد عرابي

ومن المنتظر أن ينفذ الغلق الجزئي بداية من صباح اليوم السبت، في تمام الساعة 8 صباحا، ولمدة 15 يوما، تنتهي في الساعة 5 صباحا من يوم السبت الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري، على أن يجرى تنفيذ الأعمال على مدار 24 ساعة دون أي تعطيل لحركة المرور في المنطقة.

تعيين الخدمات المرورية

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة من أجل تسيير الحركة المرورية في المنطقة، كما أنه وبالتنسيق مع الشركة التي تنفذ الأعمال سوف توضع لوحات إرشادية وتحذيرية مرورية في محيط الأعمال بالكامل، من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين.