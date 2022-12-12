جامعة سوهاج تحقق قفزة عالمية في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن هيئة التصنيف الدولي للجامعات المستدامة أعلنت نتيجة تصنيف 2022، ونجحت الجامعة في تحقيق المركز رقم 355 من بين 1050 جامعة عالمية مشاركة في هذا التصنيف، مشيراً إلى أن الجامعة قفزت 45 مركزاً عن العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز رقم 400 من بين 956 جامعة.

نشر الوعي البيئي

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن تقدم الجامعة في الترتيب يرجع إلى تطبيقها العديد من برامج وأنشطة الاستدامة التي تعتمد على نشر الوعي البيئي، والاستخدام الأمثل للموارد لكي تستمر في كونها جامعة صديقة للبيئة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأيضاً الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية.

ترتيب أنشطة الجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المنافسة هذا العام كانت قوية، وذلك نظراً لإعادة ترتيب أنشطة الجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا، إلى جانب مشاركة جامعات ودول جديدة في هذا التصنيف الأخضر، والذي يقيس مدى التزام الجامعات بتحقيق عناصر الاستدامة في كل مرافقها وأنشطتها، مشيراً إلى أن الجامعة جاءت في الترتيب السابع على المستوى الأفريقي من بين 29 جامعة، مقارنة بمشاركة 20 جامعة أفريقية فقط العام الماضي.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة بجامعة سوهاج، والمشرف العام على ملف الجامعة في هذا التصنيف، أن فريق وحدة الاستدامة بذل جهودا كبيرة أدت إلى ظهور الجامعة بمظهر مشرف دوليا وأفريقيا، مقدما الشكر لإدارة الجامعة وفريق العمل المشارك على دعهم اللا محدود أثناء إعداد الملفات المطلوبة للتصنيف.