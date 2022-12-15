قافلة طبية تفحص المرضى غير القادرين في 4 قرى بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية قزمان، بمركز قلين، وقرية إسحاقة وقرية لين، بمركز كفر الشيخ، وقرية الملاحة، بمركز سيدى سالم، وذلك في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

10 تخصصات طبية

وقدمت القافلة خدماتها على مدار يوم كامل في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك».

فحوصات وأشعة وتحاليل طبية بالمجان

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد «مسلم»، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.