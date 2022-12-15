إنعام سالوسة.. جمعتها صداقة بـ«السندريلا» وعملت دوبليرة لها في «نادية»

قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، وتحديدا عام 1968 كان الظهور الأول للفنانة إنعام سالوسة، على شاشة السينما، بجوار سعاد حسني، من خلال فيلم الست الناظرة، وجسّدت وقتها شخصية زميلة السندريلا في المدرسة، والبطولة كانت لـ شكري سرحان، زوزو نبيل، عماد حمدي، وإخراج أحمد ضياء الدين، وقبلها بسنوات كان قد جمعهما لقاء عابر دون أن تعرف أي واحدة منهما أنها ستكون ممثلة في عالم الفن.

وفي العام نفسه، قدّمت إنعام سالوسة مع سعاد حسني، فيلم التلميذة والأستاذ، للمخرج أحمد ضياء الدين، والكاتب عدلي المولد، وبطولة شكري سرحان، عبدالمنعم مدبولي، جمالات زايد، وجسدت شخصية زميلتها أيضًا في المدرسة.

إنعام سالوسة وسعاد حسني صداقة وفن

وشاركت كذلك سعاد حسني عام 1985 بعض حلقات مسلسل حكايات هو وهى، وظهرت كذلك عام 1981 في فيلم موعد على العشاء، بطولة حسين فهمي وأحمد زكي، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج محمد خان.

صداقة قوية جمعت بين الثنائي «إنعام وسعاد» استمرت حتى وفاة السندريلا عام 2001، وفي ظل قوة علاقتهما خرجت كثير من الشائعات التي ترددت بأن «سالوسة» علمّت ودربّت السندريلا سعاد حسني فن التمثيل والإلقاء، إلا أن الأخيرة نفت ذلك من خلال تصريحات صحفية سابقة.

إنعام سالوسة «دوبليرة» السندريلا عام 1969

وأشارت إنعام سالوسة في تصريحاتها، إلى أن لقاءها بالسندريلا سعاد حسني، كان في بداية حياتهما وقبل دخول أي منهما مجال التمثيل، وذلك عن طريق فرقة عبدالرحمن الخميسي، وبسبب تقارب الحجم والطول في شبابهما، كانت «سالوسة» دوبليرة لـ«سعاد» خلال بعض المشاهد في فيلم نادية عام 1969 والتي جسدت من خلاله السندريلا شخصية شقيقتين هما نادية ومنى، للأديب يوسف السباعي، إخراج أحمد بدرخان، واستمرت علاقتهما طويلًا بعيدًا عن الفن.