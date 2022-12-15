في عيد ميلادها.. إنعام سالوسة أجادت تجسيد دور الأم الحنونة

باقة من الأعمال الفنية التليفزيونية والسينمائية، قدمتها الفنان القديرة إنعام سالوسة، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الخميس، 15 ديسمبر، وبرعت في دور الأم الحنونة الطيبة، فضلا عن العديد من الأدوار الكوميدية والاجتماعية والتراجيدية، وكان أشهرها «ليالي الحلمية، واللقاء الثاني، وامرأة من زمن الحب، ويا رجال العالم اتحدوا، وعائلة الحاج متولي».

وشاركت النجمة إنعام سالوسة، في العديد من الأفلام السينمائية، أهمها «موعد على العشاء، والإرهاب والكباب، والنوم في العسل، وهمام في أمستردام، وعسل أسود، والحرب العالمية الثالثة، والتلميذة والأستاذ، وعظماء الإسلام، وطائر الليل الحزين، ورحلة النسيان».

مشاركة إنعام سالوسة في مسلسل السقوط في بئر سبع

وكان من أشهر الأدوار التي قدمتها وأكثرها اختلافًا عن أدوار الثابتة التي انحصرت فى دور الأم والخادمة، تجسيدها لدور «جولد مائيرا» رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، في مسسل «السقوط في بئر سبع»، بطولة سعيد صالح وإسعاد يونس، وحنان ترك، وعبدالرحمن أبو زهرة، تأليف سامى غنيم وعبدالرحمن فهمي، وإخراج نور الدمرداش.

ودارت أحدث المسلسل حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، حول تجنيد مصري وزوجته للتجسس لصالح إسرائيل، المأخوذة عن رواية «إبراهيم وانشراح»، للكاتب الصحفي عبد الرحمن فهمي.

إنعام سالوسة تشرف على تدريب السندريلا

بدأت الفنانة إنعام سالوسة التي ولدت في 15 ديسمبر عام 1939، حياتها الفنية في مسرح كلية الآداب بجامعة عين شمس، والتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأجادت العديد من الألوان الفنية، وتولت تدريب المواهب الفنية، وخلالها أشرفت على تدريب «السندريلا» سعاد حسني في فن الإلقاء، قبل شهرتها في فيلم «حسن ونعيمة».

وتزوجت الفنانة إنعام سالوسة، من المخرج المسرحي سمير العصفوري، وأنجبت منه ابنتها المخرجة تغريد العصفوري، التي أخرجت الجزء الثالث من مسلسل «تامر وشوقية»، ورغم العلاقة العاطفية التي تجمعها بزوجها إلا أنها قليلة الظهور معه، ولا يذهبا إلى الفعاليات الفنية كثيرا.