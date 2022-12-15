تجديد حبس مدرس متهم بضرب التلميذة «ريناد» والتسبب في وفاتها بأسيوط

قررت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، تجديد حبس معلم 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بضرب ريناد سيد صلاح الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، والمتوفاة داخل الفصل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفاة تلميذة داخل مدرسة بأسيوط

تعود أحداث الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث شهدت محافظة أسيوط، واقعة وفاة تلميذة تدعى ريناد سيد صلاح، التلميذة بالصف الخامس الابتدائى، داخل مدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط، عقب تعرضها إلى الضرب من أحد المعلمين بالمدرسة، وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط العام لإسعافها ولكن عقب توقيع الكشف الطبي عليها داخل المستشفى أوضح الأطباء أنها فاقدة العلامات الحيوية ومتوفاة.

والد التلميذة يتهم المعلم

واتهم سيد صلاح، والد التلميذة «ريناد»، المتوفاة داخل مدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط، المعلم في محضر رسمي بأنه المتسبب في وفاة نجلته، بسبب تعديه عليها بالضرب المبرح أثناء تواجده في الحصة المدرسية، وتم التحفظ على المعلم لإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب الواقعة.

يُذكر أنه تم التحفظ على المعلم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد بالحبس 4 أخرى، واليوم قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة أسيوط تجديد حبسه 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.