رئيس الوزراء: نحظى بدعم القيادة السياسية لمحاربة جميع أشكال الفساد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم.

آثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادي

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن اطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية يأتي انطلاقاً من حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره، مؤكداً أن آثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانياً واجتماعياً.

القيادة السياسية وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء: «نحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد».

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حرصة الدولة على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030.

وشارك كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حوار عن الهدف الأول المتعلق بجهاز إداري كفء وفعّال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر كما شارك المستشار أحمد الضبع، مستشار بالمكتب الفني لوزير العدل بمناقشة الهدف الثاني الخاص بالبنية التشريعية والقضائية الداعمة لمكافحة الفساد والمحققة للعدالة الناجزة، وشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الحلقة حول الهدف الرابع المتعلق بمجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.

وشارك المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديث عن الهدف الثالث المتعلق بجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ، وفي إطار تمكين الشباب وخلق ثقافة رافضة للفساد.