حظك اليوم برج الثور الخميس 15-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الثور بالقوة والصبر الطويل فهو لا ييأس أو يتم إحباطه بسهولة، ويظل لديه أمل ويصبر على الأشياء السيئة التي تحدث له دون أن ينهار أو يدخل في حالة اكتئاب واستسلام، فهو يسعى لتحقيق أهدافه وأحلامه التي يرغب بها، ويثابر من أجلها لفترات طويلة، كما أنه شخ طموح يحب عمله ويخلص له بشدة ويؤؤديه بدقة شديدة، ويتقن المهماتص التي يكلف بها.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الخامس اليوم وهو ما يبشرك بأحداث جيدة، وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لخوض تجربة عاطفية، وتجد الحب والتفاهم والسعادة على مدار أحداث اليوم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتقترب منهم وتمارس نشاطات مختلفة وجديدة، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.