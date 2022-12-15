22 تصريحا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. تعرف عليها

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وأدلى اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعغخلال الاحتفالية :

1. عمرو رئيس هيئة الرقابة الإدارية: دعم الرئيس السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر.

2. رئيس هيئة الرقابة الإدارية : تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية تكليف رئاسي واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته.

3. رئيس الرقابة الإدارية: فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة كافة الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أفضل سبل مكافحة الفساد.

4. عمرو عادل: الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة .

5. رئيس هيئة الرقابة الإدارية: اهتمامنا ببرامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات.

6. عمرو عادل: تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات .

7. رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "البنية المعلوماتية" مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة.

8. رئيس هيئة الرقابة الإدارية: حرصنا على تطوير قدرات كوادرنا بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية.

9. عمرو عادل: الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة .

10. رئيس هيئة الرقابة الإدارية: أطلقنا برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.

11. عمرو عادل: طورنا اسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية.

12. عمرو عادل: ضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

13. رئيس هيئة الرقابة الإدارية : الدولة أتاحت لنا أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء والنقد الأجنبي والاحتيال الرقمي.

14. عمرو عادل: تم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية.

15. رئيس الرقابة الإدارية: بلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86% بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية .

16. عمرو عادل: الدولة حرصت على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم انجازه لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي.

17. عمرو عادل: تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.

18. رئيس هيئة الرقابة الإدارية: تنظيم المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة.

19. عمرو عادل: انتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.

20. عمرو عادل: طورت هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد.

21. عمرو عادل: النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراءالدوليين لتليق بمكانة مصر .

22. رئيس الرقابة الإدارية: نعاهد الجميع أن نبذل قصارا جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها.