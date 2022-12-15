القبض على نصاب أوهم الأهالي بقدرته على تعيين أبنائهم في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم، وورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من قبل 4 أشخاص، بتضررهم من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات الحكومية، على خلاف الحقيقة.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة، على خلاف الحقيقة، بحسب بيان الداخلية.

الاعتراف بالجريمة

وأوضح البيان أن المتهم لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وتمكن خلال ذلك من النصب على المُبلغين، والاستيلاء على مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.