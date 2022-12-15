«الأعلى للآثار» يوثق مقتنيات متحف جامعة سوهاج بعد واقعة السرقة

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لمعاينة وحصر القطع الموجودة بمتحف كلية الآثار بالجامعة، لإعداد تقرير مُفصل بالقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة بالمجلس، ثم تسجيلها بالإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على عمادة كلية الآثار، ومحمود خليل مدير عام الحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمود أحمد زرازير رئيس اللجنة المشكلة من كلية الآثار بالجامعة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

تيسير أعمال اللجنة

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجامعة وفرت جميع ما تحتاجه اللجنة لتيسير أعمالها على أكمل وجه، وذلك لمعاينة وحصر وتصوير القطع الأثرية الموجودة بالمتحف، تمهيداً لتسجيلها وتوثيقها ضمن سجلات المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف الدكتور عبد الناصر ياسين، أن اللجنة انتهت من جميع أعمالها، حيث قامت بمعاينة وحصر وتصوير كل القطع الأثرية الموجودة بمتحف كلية الآثار، إضافة إلى أنها أعدت تقاريرها حول محتويات المتحف وحالة القطع الموجودة به، وتصنيفها حسب الفترة الزمنية التي تعود إليها، مؤكداً أنه سوف يتم عرض ذلك على لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للآثار، وبعد ذلك تسجيل تلك القطع ضمن حوزة إدارة الحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس ومتابعة ذلك بشكل دائم.

سرقة متحف كلية الآثار

يذكر أن متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج تعرض للسرقة، وكشفت تحريات البحث الجنائي تورط 3 طلاب، بينهم طالبة، إضافة إلى اثنين من أولياء أمورهم بالسرقة، وتم ضبط المتهمين واستعادة القطع الأثرية خلال أقل من 24 ساعة.