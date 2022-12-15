«الداخلية» تنظم حملة تبرع بالدم في الوادي الجديد.. وتوفر كرسي متحرك لسيدة بقنا

وجهت وزارة الداخلية عدد من القوافل الإنسانية، لزيارة عدد من المستشفيات والمناطق الحضارية الجديدة بمحافظتى القاهرة والجيزة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن تلك المبادرة الإنسانية لاقت قبولًا واستحسانا من قبل المواطنين، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.

تنظيم حملة للتبرع بالدم في الوادي الجديد

كما قامت مديرية الأمن بالوادي الجديد، بتنظيم حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

توفير كرسي متحرك لمواطنة في نج حمادي

في قنا، استجابت وزارة الداخلية لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، بتوفير كرسى متحرك لها نظرا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، إذ تم توجيه مأمورية من مديرية أمن قنا لمنزل المواطنة المذكورة، وإهدائها الكرسى المتحرك، فيما وجهت الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وسرعة الإستجابة لملتمسها.