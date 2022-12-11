«الصحة» تطلق 56 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 56 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من اليوم 11 ديسمبر وحتى 20 من الشهر الحالي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

قوافل طبية للمحافظات الحدودية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

تخصصات طبية مختلفة لخدمة المرضى

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنّه تم إطلاق أولى القوافل اليوم بمناطق أبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة كفر بني غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ومنطقة قصر الباسل مركز أطسا بمحافظة الفيوم، ومنطقة الجواهين مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ومنطقة الكفر الشرقي مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وبمنطقة كفر عطا الله مركز بنها بمحافظة القليوبية، ومنطقة المنشأة الكبري مركز القوصية بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنّه جار إطلاق 5 قوافل طبية اليوم وغدا، بمناطق القرية المركزية مركز برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة، والعبابدة مركز دراو بمحافظة أسوان، والزيات مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، ووادي مندر مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

6 قوافل طبية يومي 12 و13 ديسمبر

وقال عبدالغفار، إنّه يتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 12 و13 ديسمبر بمناطق حلايب مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، وعباس سيد أحمد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبلة المستجدة مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ومركز شباب حسيبة قسم فايد بمحافظة الإسماعيلية، وكفر يوسف مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجاد الكريم مركز الزينية بمحافظة الأقصر، كما جرى إطلاق 5 قوافل طبية يومي 13 و14 ديسمبر، بمناطق 6 بنجر السكر مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وجزيرة بلي مركزبنها بمحافظة القليوبية، وتاسا مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وهرم سيتي حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وحضري الرويسات مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

10 قوافل طبية يومي 14 و15 ديسمبر

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إطلاق 10 قوافل طبية يومي 14 و15 ديسمبر بمناطق أبو عدوي مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز طبي ناصر قسم دمنهور بمحافظة البحيرة، وحماطة – أبو غصون مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومجول مركز سمنود بمحافظة الغربية، وساحل العميد مركز الحمام بمحافظة مطروح، والنواهض مركز أبو تشت بمحافظة قنا، وبيت خلاف مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وبني عقبة مركز ببا بمحافظة بني سويف، ومنشأة النور مركز السادات بمحافظة المنوفية، وتوماس وعافية مركز أسوان بمحافظة أسوان.

وتابع حسنين، أنّه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 15 و16 من الشهر الجاري بمنطقتي وحدة التلاتة مركز الصالحية بمحافظة الشرقية، ووادي فيران مركز أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وإطلاق 4 قوافل طبية أخرى، يومي 16 و17 ديسمبر بمناطق الزبو حي الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ومركز طبي عزبة النصر حي البساتين بمحافظة القاهرة، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنشأة نظيف مركز سمنود بمحافظة الغربية.

واستطرد أنّه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق الفهمية مركز طامية بمحافظة الفيوم، ونزلة عمارة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والسيد خليل مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وكفر علي شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القيوبية، ودير تاسا مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، ووادي الحسوة مركز أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك يومي 17 و18 من الشهر ذاته.

4 قوافل طبية يومي 18 و19 ديسمبر

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنّه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 18 و19 ديسمبر بمناطق الجلاء مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة، والحكمة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وأم الحويطات وقرية النصر مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وتابع إسماعيل، أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 19 و20 ديسمبر بمناطق بغداد مركز التحرير بمحافظة البحيرة، وبوحدة بني صالح مركز بلبيس بمحافظةالشرقية، وصندفا مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ومركز شباب أم العزم بحي القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وغوط الوز مركز براني بمحافظة مطروح، ومنطقة ميت العز مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبئر 5 مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ونجع علواني مركز الطود بمحافظة الأقصر.