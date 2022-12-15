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إيطاليا: شبهات الفساد بالبرلمان الأوروبي مقلقة وتتطلب ردا حازما

كتب:

أ ش أ
01:31 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
رئيسة الوزراء الإيطالية

رئيسة الوزراء الإيطالية

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، تحقيقات القضاء البلجيكي حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي بـ«السيناريو المثير للقلق بشكل موضوعي».

أخبار غير متخيلة

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن ميلوني قولها، في تصريح للصحفيين قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل: «إن الأخبار الواردة تحكي عن أشياء لم نتخيلها أبدًا، أعتقد أنه أمام أحداث من هذا النوع يكتسب رد الفعل أهمية بالغة، ويجب أن يكون حازمًا وحاسمًا، وينبغي أن نذهب إلى النهاية في التحقيقات وألا نقدم أي خصومات، إن مصداقية الاتحاد وأممنا على المحك».

مشاركة لأول مرة في القمة الأوروبية

وأضافت ميلوني، التي تشارك لأول مرة في القمة الأوروبية، «من المحتمل أن يتم مناقشة هذا الموضوع اليوم أيضًا، سنطالب بإلقاء ضوء كامل على ما يحدث، لأن الخطوط العامة تبدو مدمرة للغاية».

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