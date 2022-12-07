السياحة: حجوزات من إيطاليا وبريطانيا لتسيير رحلات لشرم الشيخ بالكريسماس

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن فنادق شرم الشيخ تلقت حجوزات مؤكدة من وكالات سياحية من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا والتشيك وروسيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لإرسال سياح إليها خلال إجازات الكريسماس التي تحل خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر الجارى، لافتا إلى أن نسب إشغال المنشآت الفندقية بالمدينة خلال تلك الفترة سيتراوح ما بين 85 إلى 90%.

إشغال فنادق شرم الشيخ

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ حاليا لا تتجاوز الـ 30%، موضحا أن تلك النسب سترتفع بشكل كبير خلال الكريسماس ورأس السنة الميلادية، لافتا إلى أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بمدينة شرم الشيخ هم من السياح الإيطاليين.

وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن إلا أن هناك سياحا روس وأوكران يتواجدون حاليا بفنادق شرم الشيخ ،وتابع «العديد من شركات السياحة الروسية رفعت من أعداد رحلاتها إلى شرم الشيخ خلال اجازات الكريسماس ورأس السنة»، فيما يقدم السياح الأوكران من دول أوروبية أخرى.

الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2022

وأوضح أن العام الجارى شهد توافد أعداد جيدة من السياح أعلى من التى إستقبلتها مصر العام الماضى وعام 2020،بل إنها قد تصل أو تتجاوزأعداد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا والتى زار مصر خلالها نحو 13.1 مليون سائح.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء ،أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن العام المقبل سيشهد زيادة كبيرة فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم،خاصة بعد إعلان العديد من الدول زيادة عدد رحلاتها إلى مصر العام المقبل.

يشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ نحو 7.8 مليون سائح .