عاطل يهدد رئيسة وزراء إيطاليا وابنتها اعتراضا على خطة خفض الدعم

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم، تلقي رئيسة الوزراء «جورجيا ميلوني» وابنتها، البالغة من العمر 6 سنوات، تهديدات بالقتل عبر الإنترنت من قبل شخص عاطل عن العمل، وغاضب من خطط الحكومة لخفض دعم يتعلق بمكافحة الفقر، وفقا لشبكة «سكاي نيوزعربية».

شاب عشريني يهدد بقتل رئيسة وزراء إيطاليا

وذكرت الشرطة أنّ مطلق التهديد هو شاب من مدينة «صقلية»، يبلغ من العمر 27 عاما، ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه، موضحة أنه جرى تفتيش منزله، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ميلوني تسعى لإلغاء خطة «دخل المواطنين» بالكامل في 2024

وفي سياق متصل، تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية لتقليص ما تسمى بخطة «دخل المواطنين» العام المقبل، تمهيدًا لإلغائها بالكامل في عام 2024، لتحل محلها امتيازات جديدة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد.

وطالما انتقدت «ميلوني»، التي تولت منصبها في أكتوبرالماضي، خطة دخل المواطنين التي بدأ العمل بها في عام 2019، وتعتقد أنه لا ينبغي السماح للأفراد الأصحاء في سن العمل بالعيش على الإعانات الحكومية لأجل غير مسمى، ويناقش البرلمان حاليا المقترحات المدرجة في موازنة 2023، إذ أنه سيتم وقف إعانات دخل المواطنين بعد ثمانية أشهر، باستثناء الأسر التي لديها أطفال، وكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وأكثر، فضلا عن ذوي الإعاقة.