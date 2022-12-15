الحكومة تعلن تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين في الخارج

وضعت الدولة مجموعة من التيسيرات والتسهيلات والتشريعات التي تسمح لمواطنيها بالخارج من استيراد السيارات معفاة من الضرائب والرسوم، في ظل الجهود الدؤوبة؛ لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام ودعم المصريين المقيمين في الخارج، وهو ما يحقق العديد من الفوائد المتمثلة في وجود إجراءات تتسم بالمرونة والوضوح أمام المصريين بالخارج في هذا الشأن، وزيادة مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية وتحويلات العاملين بالخارج.

استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للإستعمال الشخصي

ليس ذلك فقط بل تسعى الدولة المصرية إلى إنعاش سوق السيارات في مصر وتعويض نقص المعروض منها، خاصة مع تراجع حجم الإنتاج عالمياً، فضلاً عن فتح آفاق استثمارية جديدة.

ومنذ قليل نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وذلك استجابة لملاحظاتهم.

إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة

وأوضح التقرير أن القرار ينص على السماح للمصري المقيم بالخارج بإستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للإستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022.

ووفقا للتقرير تنص التعديلات على إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، فضلاً عن إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.