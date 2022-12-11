مسئول شئون المغتربات بالسعودية: مبادرة «يلا نعيشها بسعادة» تدعم المرأة المصرية بالخارج

كشفت الدكتورة نهى علوان، عضو أمانة المرأة بالحزب العربي للعدل والمساواة، ومسئول شئون المغتربات بالمملكة العربية السعودية، أنه تم إطلاق أول مبادرة تحمي شئون المصريات المغتربات بالخارج، داخل المملكة العربية السعودية، تحت عنوان «يلا نعيشها بسعادة»، التي تستهدف تقديم الدعم النفسي والتوعية بكل ما يخص المرأة المصرية بالخارج.

سلسلة ملتقيات من خلال تنظيم ندوات توعيه عبر تطبيق «زووم»

وأشارت مسئول شئون المغتربات بالخارج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مبادرة «يلا نعيشها بسعادة»، عبارة عن سلسلة ملتقيات من خلال تنظيم ندوات توعيه، عبر تطبيق «زووم» وتحت مظلة ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتقديم آلية لحل المشكلات النفسية والأسرية وكل المشاكل التي تخص ذوي الهمم وذويهم ومشاكل الشباب والمراهقين.

وأضافت «علوان»، أن محاور المبادرة الأولي التى تختص بشئون المغتربات في الخارج، تدور حول الدور التوعوي لبعض المصريات المقيمين والعاملين داخل الدول المضيفة، من خلال متخصصين الصحة النفسية والإرشاد الأسرى ومتخصصين من الأزهر الشريف لدعم المغتربات المصريات بالخارج.

تفعيل دور الأزهر الشريف بعمل التوعية اللازمة للأزواج

وأوضحت مسئول شئون المغتربات بالخارج، أن هناك عدد من التوصيات التى تلقتها من المشاركين خلال المحاضرة الأولى من المبادرة «يلا نعيشها بسعادة»، والتى تمثلت في عمل تأمين للزوجة العاملة وغير العاملة، لمواجهة عنف الزوج لها بالغربة والحماية القانونيهة وذلك في القطاع العام والخاص.

بالإضافة إلى تفعيل دور المركز الثقافي في القنصليات المصرية لتوعية الأزواج في الخارج وحديثي الزواج، وعمل مبادرة لم الشمل بين الأزواج المختلفة، بجانب تفعيل دور الأزهر الشريف بعمل التوعية اللازمة للأزواج قبل الزواج والفتيات والشباب وأهمية دور الأسرة في المجتمع والحفاظ علي الإستقرار الأسري من أجل نشأة جيل مستقر وأطفال أسوياء.