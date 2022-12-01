مدير المتحف المصري: عمليات التطوير ما زالت مستمرة آخرها حجرة توت عنخ آمون

قالت صباح عبدالرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، إن عمليات التطوير ما زالت مستمرة في المتحف، كانت آخرها في حجرة الملك توت عنخ آمون وفي أسلوب العرض الخاص بالقطع والمقتنيات الخاصة بالملك، والتي تبلغ 200 قطعة من آثار الملك توت عنخ آمون.

وأضافت مدير المتحف المصري في تصريحات لـ «الوطن»، أن كل آثار الملك يجرى نقلها إلى المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح، بالإضافة إلى عرض جديد لمقتنيات تانيس التي تعرض في قاعتين.

وأشار إلى أن القاعتين التي يعرض بهما مقتنيات تانيس تعود إلى ملوك الأسرة21 و22 ويعرض بهم مجموعة من الإكسسوارت، الأساور، أواني من الذهب والفضة، تماثيل أوشبتي، مجموعة من التوابيت المصنوعة من الفضة النادرة، وأخرى من القطع الذهبية النادرة وعرض تابوت من الفضة وغطاء من الذهب للملك بسوسنس وتشهد هذه القاعتين إقبال شديد من الزائرين.

العرض الدائم بالمتحف يضم أكثر من 50 ألف قطعة

وتابعت «عبدالرازق»، أن العرض الدائم الذي جرى إعادته في الوقت الحالي يضم أكثر من 50 ألف قطعة، بجانب القطع الأثرية الموجودة في البادروم التي تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية ويعرض البعض منها في المتحف على فترات مختلفة.

المتحف يستقبل زيارات بشكل يومي

ونوهت بأن المتحف استقبل اليوم الخميس عددا كبيرا من الزيارات والسائحين من داخل وخارج مصر، والمتحف يوميا يستقبل عدد من الزيارات.