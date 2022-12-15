«الداخلية» توزع البطاطين على المواطنين في المحافظات مع حلول الشتاء

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية إطلاق مبادرة ( كلنا واحد – قافلة الخير) ، حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

جهود وزارة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين في فصل الشتاء، وذلك في المديريات التالية:

مديرية أمن الإسماعيلية

مديرية أمن الدقهلية

مديرية أمن بورسعيد

مديرية أمن دمياط

مديرية أمن قنا