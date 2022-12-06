إطلاق حملة «ستر ودفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين في قنا

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا»، والتي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة قنا لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك فى اطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى قنا برعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.