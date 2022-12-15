دراسة: الموظفون بمصر يثقون بالروبوتات.. تستخدم في التنظيف وتسليم الطلبات

أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها كاسبرسكي، الشركة التخصصة في حلول الأمن السيبراني، أظهرت أن الموظفين في مصر يثقون بالروبوتات، عند أدائها مهام اعتيادية في مجالات الخدمات اللوجستية والمواصلات والتنظيف، لكنهم كانوا أقلّ استعداداً لوضع ثقتهم بالروبوتات ذات الوظائف الحرجة التي تمسّ حياة الأفراد، كإجراء العمليات الجراحية وقيادة الطائرات التجارية وإدارة الصناعات الخطرة والإنتاج الصيدلاني.

ووفق الدراسة، فإنه يكمن أحد أسباب انعدام الثقة بالروبوتات في الاعتقاد بأنها تظلّ عُرضة للهجمات الرقمية، وفقاً لـ 83% من الموظفين المستطلعة آرائهم.

الموظفون: الروبوتات مناسبة لأداء مهام دون أخرى

ويرى الموظفون، أن الروبوتات مناسبة لأداء مهام دون أخرى، إذ يثق 93% منهم بالروبوتات في أعمال التنظيف و89% منهم في تسليم الطرود والطلبات، وفي المقابل، يثق أقلّ من نصف المستطلعة آراؤهم في دراسة كاسبرسكي بالروبوتات في أداء مهام مثل إدارة الصناعات الخطرة (47%)، فيما لم يُبدِ سوى 36% ثقتهم بالروبوتات في إجراء العمليات الجراحية. ويمكن تفسير هذه المخاوف بحقيقة أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة من الموظفين (59%) أشاروا إلى عدم وضوح الجهة المسؤولة عن فشل الروبوتات في أداء واجباتها إذا تعرّضت لعطلٍ في المعدّات أو لهجوم رقمي. ويرى 52% بأنه إذا تعطّلت الروبوتات فقد تسبب تهديداً جسدياً للبشر.

أجرت «كاسبرسكي»، دراسة لمعرفة رأي موظفي شركات التصنيع والمؤسسات الكبيرة حول العالم في شأن تبِعات الأتمتة وزيادة استخدام الروبوتات، وتمثل الهدف من الدراسة في معرفة نظرة الموظفين إلى أمن الروبوتات والأنظمة الآلية، وشمل الاستطلاع مشاركين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وتركيا ومصر وجنوب إفريقيا.

الروبوتات تُستخدم في نظم الرقابة الصناعية

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، إن الروبوتات تُستخدم في نظم الرقابة الصناعية وتقنية المعلومات للتعامل مع عمليات الإنتاج وإحلالها محلّ العمل اليدوي وتحسين الكفاءة وزيادة السرعة ورفع مستويات الجودة والأداء.

وأشار إلى أن الدراسة أظهرت انقساماً في آراء الموظفين حول الواجبات التي تصلح الروبوتات لأدائها، موضحاً أنهم يتقبّلون عموماً أداء الروبوتات مهام عمل لا تتطلب مهارات، مثل التنظيف وتسليم الطلبات، لكن غالبيتهم ليسوا مستعدون ليثقوا بالروبوتات في أداء وظائف حرجة قد تسبب خسائر مالية أو تشكّل تهديداً جسدياً للبشر إذا أُدّيت بطريقة خاطئة.