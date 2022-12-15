فتح التقديم للدراسات العليا بـ«طب بيطري» الإسكندرية.. 5 أوراق مطلوبة

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة الدراسات العليا «دبلومات مختلفة، ماجستير، دكتوراه»، والتي تم فتح باب الالتحاق بها مؤخرا، وشملت متطلبات عدة بحسب كل فئة مستهدفة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة الدراسات العليا في كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، بدءًا من اليوم حتى 15 يناير المقبل في فصل الربيع 2023.

الأوراق المطلوبة للدراسات العليا

1- شهادة البكالوريوس شهادة الميلاد

2- شهادة تقديرات في حالة التسجيل للماجستير، وشهادة الماجستير في حالة التسجيل للدكتوراه.

3- إقرار من النقابة حال إذا كان الطالب لا يعمل، وموافقة جهة العمل إذا كان الطالب يعمل في الحكومة.

4- 6 صور شخصية حديثة صورة بطاقة الرقم القومي.

5- تقديم الطالب شهادة اللغة الأجنبية في حالة التسجيل لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراه)

شروط مستوى اللغة الأجنبية

- يحدد مستوى اللغة الأجنبية بأحد اختبارات اللغة الإنجليزية الآتية:

- 450 درجة TOEFL PBT or TOEFL ITP.

- 5 درجات ILETS.

- 45 درجة TOEFL IBT.

- اجتياز امتحان AUEPT الصادر من مراكز اللغة الإنجليزية بالجامعة بنسبة لا تقل عن 60%.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: قبول أي مستوى من مستويات اللغة المذكورة بعاليه.

- بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين: لابد من تقديم مايفيد اجتياز أحد المستويات الثلاثة الأولى ولا ينطبق عليهم المستوى الرابع AUEPT

- لا يتم مطالبة طلاب درجة الدكتوراه بإعادة التقدم بشهادة مستوى اللغة الأجنبية طالما قاموا بتقديمه في مرحلة الماجستير طبقا لقرار مجلس الكلية بتاريخ 7 إبريل من عام 2018.

مصاريف الدراسات العليا

يتم دفع مبلغ 300 جنيه قيمة سحب ملف التسجيل عن طريق أحد كروت الدفع المسبق «visa card»، مع وجود عدد محدود من المنح بخصم 50% على مصاريف الكلية من الساعات المعتمدة.