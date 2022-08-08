مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2022.. 5 أيام مدة المرحلة الأولى

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2022، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر جوجل من جانب طلاب الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وموعد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة المحدد بـ365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لشعبة علمي علوم.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن المرحلة الأولى لـ تنسيق القبول بالجامعات وعلى رأسها تنسيق كلية الطب البيطري 2022 تبدأ الخميس المقبل، وتستمر حتى 15 من نفس الشهر، مشيرة إلى أن الطلاب يسجلون رغباتهم لمدة خمسة أيام.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2022

وتزامنا مع زيادة معدلات البحث عن تنسيق كلية الطب البيطري 2022، ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الحدود الدنيا للقبول بكلية الطب البيطري للعام الدراسي الماضي، وفقا للبيانات الأساسية الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي كالتالي:

- 359.0 طب بيطري المنصورة.

- 358.0 طب بيطري الزقازيق.

- 358.0 طب بيطري سوهاج.

- 358.0 طب بيطري كفر الشيخ.

- 357.0 طب بيطري جنوب الوادي.

- 357.0 طب بيطري المنيا.

- 357.0 طب بيطري المنوفية.

- 357.0 طب بيطري دمنهور.

- 357.0 طب بيطري الإسكندرية.

- 356.0 طب بيطري القاهرة.

- 356.0 طب بيطري أسيوط.

- 355.0 طب بيطري بنها.

- 354.0 طب بيطري أسوان.

- 353.0 طب بيطري بني سويف.

- 353.0 طب بيطري مدينة السادات.

- 353.0 طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية.

- 352.0 طب بيطري مطروح.

- 352.0 طب بيطري العريش.