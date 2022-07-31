كل ما تريد معرفته عن كلية الطب البيطري في جامعتي المنوفية والسادات

ينتظر الآلاف من طلبة وطالبات الثانوية العامة ظهور النتيجة ومن ثم التنسيق، ويبحث الطلبة في الوقت الحالي عن أفضل الكليات والجامعات التي تتناسب مع رغباتهم، ولعل أبرز الكليات التي يبحث عنها الطلاب هي كلية الطب البيطري في جامعتي المنوفية والسادات وما توفره من فرص عمل كثيرة بعد التخرج، وهو ما سنعرضه في السطور التالية وكذا التنسيق المتوقع وأقسام الكلية.

التنسيق المتوقع لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البيطري جامعة المنوفية، هو 357 درجة أي بنسبة 87%، وفقا لتنسيق العام الماضي والذي شهد انخفاضا كبيرا في التنسيق مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تشهد ارتفاع تنسيق كليات الطب البيطري بشكل عام، ويشترط للقبول بالكلية أن يكون الطالب شعبة علمي علوم وحاصلا على الحد الأدنى للقبول في الكلية.

التنسيق المتوقع لكلية الطب البيطري جامعة السادات

ووفقا لتنسيق العام الماضي فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البيطري جامعة السادات، 353 درجة أي بنسبة 86%، وبذلك تكون كلية الطب البيطري جامعة السادات أقل بواحد في المائة من كلية الطب البيطري جامعة المنوفية وهو ما يجعلها خيارا ثانيا بالنسبة للطلبة والطالبات الذين لم يأتوا بالحد الأدنى للقبول في جامعة المنوفية باعتبار أن جامعة السادات موجودة في نفس المحافظة مما يسهل على الطلبة الدخول بها.

تخصصات كلية الطب البيطري

وفقا للموقع الرسمي في كلية الطب البيطري يبلغ نظام الدراسة في جامعة المنوفية وجامعة السادات 5 سنوات ولا يكون هناك تخصص خلال فترة إلا بعد الانتهاء من الكلية وبعد ذلك يتم التخصص عن طريق الدراسات العليا في المجالات التالية: «التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي، الباثولوجيا الإكلينيكية، الفسيولوجيا، وأمراض الباطنة والأمراض المعدية، والأمراض المشتركة، الفيروسات، الرقابة الصحية على الأغذية، التشريح والأجنة، الباثولوجيا».

كما يوجد العديد من التخصصات الأخرى تتمثل في: "أمراض الأسماك ورعايتها، أمراض الدواجن، الطفيليات، الجراحة والتخدير والأشعة، الميكروبيولوجيا، الأدوية، الصحة والرعاية البيطرية، التغذية، الخلية والأنسجة، الكيمياء الحيوية وكيمياء الأغذية، والسموم والطب الشرعي" .