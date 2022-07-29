لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط

يستعد طلاب الشهادة الثانوية بعد انتهاء امتحاناتهم من القسم العلمي بالبحث عن الكليات المتاحة لهم فى تنسيق الجامعات المصرية، والمجموع المختار لكل من الكليات بجامعة أسيوط لتجهيز أوراقهم أو انتظار وقت اختيار رغبات التنسيق لهم.

وتعتبر كلية الطب البييطري في جامعة أسيوط من الكليات الجادة، والتي يحتاجها سوق العمل بسبب أهمية التخصص بالنسبة لكثير من الناس، لأنها سبب رئيس فى حياة الحيوان والإنسان والانتاجية الزراعية أو الثروة الحيوانية.

البحث عن التنسيق لكلية الطب البيطري

وتأتي كلية الطب البيطري في مراحل متقدمه بالنسبة لطلبة شهادة العامة من القسم العلمي، وهي أيضا من أهم الكليات في اختيار كثر من الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذا القسم من الكليات بجامعة أسيوط.

أقسام كلية الطب البيطري جامعة أسيوط

تحتوي كلية الطب البيطرى جامعة أسيوط على 8 أقسام أساسية للطلاب الدارسين بها قسم الخلية والأنسجة قسم التشريح وعلم الأجنة، وقسم الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية وقسم الجراحة والتخدير والأشعة، وقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، وقسم تغذية الحيوان والتغذية الإكلينيكية وقسم الرقابة الصحية على الأغذية وقسم طب الحيوان، وهناك أقسام أخرى متفرعة لأقسام قسم صحة الحيوان والدواجن والصحة البيئية قسم الطب الشرعي والسموم البيطرية.

الدرجة العلمية لكلية الطب البيطري

يحصل الطلاب الدارسين بكلية الطب البيطري بعد إتمام جميع مراحلهم الدراسية من هذه الكلية على درجة علمية تعرف بالكالوريوس الطب البيطري من جامعة أسيوط والتي تؤهلهم إلى اتمام شهادات الدراسات العليا بالكلية حتى رسالة الدكتوراة في الأقسام المختلفة.