جمعية رجال أعمال الإسكندرية تناقش مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية

ناقشت لجنة البيئة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة الدكتور وليد البرقي، مبادرة وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث استضافت اللجنة الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بهدف مناقشة المبادرة بمقر الجمعية.

دعم المجتمع السكندري والتنمية المجتمعية

وعرض الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة للتوسعات والمشروعات الجديدة، أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة لها وما تقدمه من خدمات داخل وخارج الإسكندرية، واستعرض محرم الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية ولجانها المختلفة في دعم المجتمع السكندري والتنمية المجتمعية، مؤكدا تنسيق لقاء آخر للأعضاء أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وأصحاب المصانع للتعريف بالخدمات المباشرة بصورة أوضح.

القمامة البحرية والمخلفات البلاستيكية

وقدم الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، عرضا عن القمامة البحرية والمخلفات البلاستيكية بما يتضمن الأثار السلبية العائدة على البيئة والاتفاقيات الدولية التي تعمل على الحد من استخدام البلاستيك والعمل على توفير بدائل لها.

الجدير بالذكر أن اللقاء حضره الدكتور أشرف نصير، رئيس لجنة الطاقة والمهندس محمد علي راغب نائب رئيس لجنة السياحة، والمهندس هشام أبو العلا عضو الجمعية.