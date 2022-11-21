خبير بيئي: حفظ المواد الغذائية داخل الأكياس البلاستيكية خطر على الصحة

قال الخبير البيئي حسام محرم، إن الخروج من عصر استخدام الأكياس البلاستيكية تدريجيًا، يحتاج إلى العمل على محورين، الأول خاص بالمستهلكين، من خلال التوعية، والثاني يرتكز على التعامل مع المنتجين، لافتًا إلى أن البلاستيك من الصناعات ذات البصمة الكربوينة العالية التي تساهم في التغيرات المناخية، بالإضافة إلى خطورتها على لذلك على الصحة العامة، لذا توجه اهتمام العالم نحو خفض استهلاكه.

استمرار استخدام الأكياس البلاستيك «خطر»

أضاف «محرم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن البلاستيك له استخدمات كثيرة للغاية، لكن الأكياس أحد أهم تلك الاستخدامات، لدخولها في كل عمليات التعبئة والتغليف والتداول لكثير من السلع والمنتجات، مشيدا بمبادرة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خالية من استخدمات البلاستيك، كإجراء رمزي للتوعية بخطورة الاستمرار في استخدام الأكياس البلاستيكية.

أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية

شدد الخبير البيئي، على ضرورة التوعية بتقليص استخدامات الأكياس البلاستيكية، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لعدة دراسات، تم إثبات إمكانية حدوث تفاعل بين العبوات البلاستيكة والمواد الغذائية التي تحفظ داخلها، مما يشكل ضررا لـ الصحة العامة والبيئة، موضحًا أن القطاعات البحرية بكل أنواعها، وأساطيل النقل البحري، تلقي الكثير من المخلفات البلاستيكية في مياه البحار والأنهار.