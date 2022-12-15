وزير البترول: لدينا الكثير من رؤساء الشركات في منتصف الأربعينيات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول أن العالم كله يتطلع إلى الشباب، وتمكينهم، ولا أتصور أن قطاع البترول مختلف عن العالم، ولكن القطاع قدوة فى تمكين الشباب، ولدينا الكثير من رؤساء الشركات في منتصف الأربعينات.

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة

وأضاف الملا، في رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو قطامي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله، أنّ قطاع البترول وشركاته، بها 240 ألف موظف ويخرج كل عام عدد كبير على المعاش، ويوجد موظفين في أحد الشركات لا يعملون وقمنا بتوزيعهم على أماكن أخرى للاستفادة بهم.

وأشار إلى أنّ لدينا لائحة وضعها مجلس الوزراء، أنّ يكون لدينا مستشارين للاستعانة بهم بعد المعاش، وهذا عدد قليل جدا 5 أو 6، من ضمن 240 ألفا، ونحتاج خبرة بعض الأشخاص في أوقات معينة ولفترة محددة.

تمكين الشباب

ولدى الوزارة برنامج طموح للتطوير والتدريب، لتمكين الشباب ولدينا برنامج اسمه الإدارة المتوسطة، والتي تمكن الشباب بشكل سريع في فترة قصيرة.

وقال الوزير، إن الوزارة برامج مختلفة لتمكين الشباب، وأن الشباب هم الأكثر قدرة على التعامل مع التكنولوجيا والتطور الرقمي، لذلك فهم القادرون على مواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف الوزير أنّ كثير من رؤساء الشركات في منتصف الأربعينات، والبعض يتم الاستعانة بهم بعد المعاش لمدة عام أو عامين للاستفادة بخبراتهم في مراحل معينة ولفترة محددة.