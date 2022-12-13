«سلفة» بـ3 أضعاف المعاش.. «البريد» يطلق خدمة جديدة عبر تطبيق «خزنة»

مع بدابة الربع الأول من العام المقبل 2023، يطلق البريد المصري خدمة جديدة لنحو 5 ملايين مواطن يتلقون المعاشات عبر مكاتب البريد، تتيح هذه الخدمة حصول صاحب المعاش على ثلاثة أضعاف معاشه مقدما، ويتم السداد على سنة.

ويتم الخصم تلقائيا من صاحب المعاش، حيث يضيف هذا المشروع خدمات إلكترونية جديدة لعملاء البريد من أصحاب المعاشات تمكنهم من الحصول على دفعة مقدمة من معاشهم بشكل فوري عند الاحتياج لها لمواجهة أي ظروف حياتية وأي التزامات مالية إضافية.

ازاى تحسبها

ووفقا لما قاله حاتم الصولى، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصرى، فإن صاحب المعاش الذى يتلقى على سبيل المثال 2000 جنيه شهريا، يستطيع ان يحصل على 6000 جنيه، سلفة مقدمة من معاشه على ان يتم السداد على اقساط متساوية لمدة عام برسوم إدارية بسيط، لن تتعدى الـ15 جنيها شهريا.

لا يوجد اى شروط

وأكد الصولى لـ "الوطن"، أنه لا يوجد اى اشتراطات على الحد الأدنى او الاقصى لحصول صاحب المعاش على السلفة، وهى معادلة واضحة للغاية: "يحصل على ثلاث اضعاف معاشه ويتم السداد على 12 قسط، برسوم ادارية بسيطة".

طريقة الحصول على الخدمة

وعن طريقة الحصول على السلفة، قال الصولي ان على من يرغب من اصحاب المعاشات فى الحصول على سلفة يجب عليه التسجيل اولا على تطبيق خزنة، ثم يتم اسال الموافقة على التطبيق ويوقع طالب الخدمة على اقرار بالسماح بالبريد المصرى بالخصم من حسابه، وبناء عليه يتم الحصول على السلفة، حيث تستغرق الموافقة اياما بسيطة، مؤكدا ان السلفة دون فوائد.

موعد اطلاق الخدمة

واكد الصولى، ان الخدمة سشتكون متاحة فى الربع الأول من 2023، حيث جرى توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري وشركة «خزنة»، بهدف تقديم خدمات مالية متميزة لعملاء البريد من أصحاب المعاشات عبر تطبيق الهاتف المحمول "خزنة" بالتعاون مع شركة "برايم" التي صممت الإطار الفكري للمشروع الذي يُمكِّن عملاء البريد من اصحاب المعاشات من الحصول على دفعة مقدمة من المعاش، وسدادها على أقساط بما يساهم في مساعدتهم على سداد التزاماتهم.

وتابع الصولى، أن الخدمة ستمكن العملاء من أصحاب المعاشات من الحصول على دفعة مقدمة من المعاش تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المعاش عبر تطبيق "خزنة" وسداد القيمة على أقساط لمدد تصل إلى ١٢ شهرًا من خلال أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية بكل سهولةٍ ويسرٍ".