سماح أبو بكر: مناقشة توعية الأطفال بمخاطر «المثلية» في أحدث قصصي

قالت الكاتبة سماح أبو بكر كاتبة الأطفال، إنها أصدرت أحدث سلسلة من كتبها للأطفال، والسلسلة مكونة بعنوان «كلام سليم»، تتضمن ثلاث قصص بعناوين مختلفة، وتصدر عن دار نهضة مصر، رسومات الفنانة هيام صفوت، تتناول التوعية بمخاطر المثلية الجنسية، وسيكون الكتاب متوفرا في معرض الكتاب 2023.

وأضافت سماح أبو بكر لـ«الوطن»، أصدرت سلسلة من القصص تحت عنوان رئيس «كلام سليم»، وهي سلسلة توعوية تناقشة المثلية، من خلال مناقشة سلوكيات نحذر منها في القصص، إذ أن هذه السلوكيات قد تكون بداية الوقع في خطر المشكلة، ومكونة من ثلاثة قصص بعناوين «قوس الخطر، وآسف ممنوع الدخول، وشمس وقمر»

وأكملت: كما تتضمن القصص، أنشطة بعد كل قصة تهدف لإشراك الطفل في التفكير في المضمون، وربطه بواقعه المعاش، موضحة: من احتكاكي للأطفال، تفهمت من أين يمكن أن تأتي الكارثة، لذلك القصص تستكشف مكمن الخطر، وأقدم الفكرة بلغة بسيطة وسهلة مناسبة للطفل، من دون الدخول في تفاصيل صادمة، لتكون مناسبة للطفل من سن سنوات.

سماح أبو بكر تؤكد أهمية التوعية في سن صغيرة

وعن طرح فكرة المثلية في سن صغيرة، قالت: أرى إنه آن الآوان لطرح الفكرة، لأنها بدأت تغزو أفلام الكارتون التي يشاهدها الأطفال بكثافة، وبلا أي محاذير، سواء على المنصات أو حتى الفضائيات، وكذلك الإعلانات.

ولفتت إلى أهمية التوعية في سن صغيرة، تفاديا للوقوع في الكارثة، قائلة: «من الضروري توعية الطفل، كيف يفهم الطفل الفرق بين الحياة الطبيعية والسلوك غير الطبيعي، ولأننا في النهاية لا نستطيع السيطرة على الفضاء العام»