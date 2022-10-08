سماح أبو بكر عن برنامج «رحلة سعيدة»: هدفنا توصيل قيم إنسانية للطفل المصري

عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن سعادتها بردود الفعل على أولى حلقات برنامج «رحلة سعيدة»، على شاشة cbc، الذي تقدم من خلاله حكاية للأطفال، ويعرض في العاشرة صباح يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكشفت «أبو بكر» في تصريح لـ«الوطن» كواليس البرنامج، بأن الشركة المتحدة تجهز له منذ عدة شهور مع المخرج عماد الغول وفريق العمل، مشيرة إلى أن العمل يجري وفق خطة مدروسة للخروج بالشكل الجذاب واللائق بالطفل المصري، وقالت: «تم الاهتمام بكافة التفاصيل سواء الألعاب أو الأسئلة أو القصة، في إطار خطة الدولة لبناء الشخصية المصرية، ولذا جرى إعداد استديو خاص للبرنامج والديكورات بالألوان المبهجة التي يميل إليها الأطفال».

وتابعت: «من ضمن أهداف البرنامج ليس فقط جذب انتباه الطفل إلى الشاشات المصرية التي تربطه بالواقع وحسب، لكن البرنامج يستهدف أيضا الآباء والأمهات، وإعادة فكرة تلاحم الأسرة للتحاور والمشاركة في مناقشة شؤون كل منهم»، مؤكدة أن الهدف من القصص توصيل معاني وقيم إنسانية تعد هي محور الحلقة ككل، ويتم تقديمها بلغة سهلة وبسيطة وفي وقت قصير للمشاهد، بشكل غير مباشر.

وتابعت: «خلال الحكى أقوم أحيانا بإضافة أو تعديل على القصة المكتوبة، ليتم ربط الخيال بالواقع وإثارة انتباه الأطفال وربطهم بالواقع».

مبادرة «ابني أديبا» لتنسيقية شباب الأحزاب

وتحدثت سماح أبو بكر، عن مشاركتها في مبادرة «ابني أديبا» التي أطلقها سياسيون وتنسيقية شباب الأحزاب لتدريب الأطفال على الكتابة الأدبية وتحويلها لأفلام كارتون، ولاكتشاف المواهب الصغيرة، وإتاحة الفرص للأطفال للتعبير عن أنفسهم بحرية من خلال الكتابة.

وتتضمن المبادرة مجموعة من الورش تنقسم لشقين أحدهما أكاديمي (تعليمي) عن أساسيات الكتابة، والآخر عملي (تفاعلي)، تحكي من خلاله قصة ويتم مناقشتها وطريقة كتابتها وإمكانية طرح أفكار لنهايات مختلفة عن القصص، كما تشمل الورش تقييم النصوص التي يكتبها الأطفال، مؤكدة إن هناك حماسًا كبيرًا من الأطفال المشاركين وذويهم.

وقالت: «أقوم بمحاولة لربط القصص بالواقع، ومثلا بعد أن حكيت لهم في الورشة قصة (قنال لا تعرف المحال)، التي تهدف إلى تعزيز الخيال وتعريف الأطفال بتاريخ قناة السويس المشرف، وواقعة تعويم السفينة الجانحة التي تمت في 6 أيام فقط، قمت في الأسبوع التالي وبالتعاون مع التنسيقية، بعمل رحلة للاطفال إلى قناة السويس، وبعدها طلبت منهم كتابة قصص عن انطباعاتهم على زيارة القناة».

تنظيم دورة برمجة ضمن ورش مبادرة «ابني أديبا»

ومن المقرر أن يتم من خلال التنسيقية تنظيم دورة برمجة ضمن هذه الورش، من أجل تحول قصص الأطفال إلى أفلام كارتون (جرافيك) مبسطة من ابتكارهم، وأشادت سماح أبو بكر بالمبادة التي تقدم مجانًا للأطفال، وبالرحلة التي تمت إلى قناة السويس تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن الرحلة نقلت لهم روح الجيش المصري المقاتلة التي استطاعت عبور القناة.