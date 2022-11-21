سماح أبو بكر عزت: الدولة تهتم بالأطفال على أرض الواقع داخل مصر وفي الخارج

قالت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، إن اليوم العالمي للطفل بالنسبة لها يعتبر يوم عيد، متابعة: «أنا في منتهى السعادة بالعمل مع الأطفال على أرض الواقع وليس فقط مجرد قصص، وهناك اهتمام من القيادة السياسية والدولة بالأطفال على أرض الواقع سواء داخل مصر أو خارجها».

حملة موجهة للأطفال في المنيا

وأضافت «عزت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها اشتركت منذ أسبوعين في حملة أطلقها المجلس القومي للمرأة في دير مواس بالمنيا لمناهضة الهجرة غير الشرعية، وكانت الحملة موجهة للأطفال لزيادة وعيهم.

فعاليات لتنمية الوعي والهوية

وتابعت: «أنا كنت في بلجيكا منذ يومين وشاركت في فعاليات لتنمية وعي والانتماء للهوية المصرية، بواسطة السفارة المصرية في بروكسل والسفير بدر عبدالعاطي، رتب عدة فعاليات مع جامعة بروكسل ومؤسسات معنية بتنمية وعي الأطفال واللغة العربية والانتماء، وتحركت في عدة مدن، وجلست مع الأطفال وشاهدت كيفية تفكيرهم، وتحدثنا وتناقشنا بمدى ارتباطهم بالوطن»