دار الكتب والوثائق تكرم الكاتبة سماح أبو بكر عزت في مؤتمر الطفل

استقبلت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وشهد اللقاء الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب.

وثمنت الدكتورة نيفين موسى، جهود الكاتبة سماح أبو بكر عزت في مجال أدب الطفل، من خلال مؤلفاتها التي تزرع القيم النبيلة، وحب الوطن في نفوس الأطفال.

إهداء الكاتبة بعض إصدارات الدار

وأهدت الدكتورة نيفين، عدد من إصدارات دار الكتب والوثائق للكاتبة الكبيرة، ومن بين تلك الإصدارات «قناة السويس وثائق الحلم المصري» و«مصر في المعارض الدولية».

وتحدثت سماح أبو بكر عزت في الجلسة الأولى لمؤتمر أدب الطفل والجمهورية الجديدة، الذي بدأت فعالياته في دار الكتب والوثائق، صباح اليوم، إذ تحدثت عن تجربتها العملية مع الأطفال من خلال مبادرة حياة كريمة، التي طافت من خلالها قرى ونجوع مصر.

أطفال مبادرة «اتكلم عربي»

كما تحدثت عن تجربتها مع أطفال مبادرة «اتكلم عربي» مع وزارة الهجرة المصرية، وكيف تم تشبيك الجهود ليتحدث أطفال مصر في المهجر بلغتهم الأم، ومزجت تلك الخبرات في قصة «حياة وكريمة» عن قصة طفلتين واحدة من أسوان، والأخرى تأتي من المهجر لتكتشف وطنها.

كما تحدث مجموعة من المتخصصين في جلسات مؤتمر أدب الطفل والجمهورية الجديدة، ومن بينهم الدكتورة أميمة منير جادو، التي قدمت ورقة بحثية بعنوان «أدب الطفل وغرس القيم السياسية للجمهورية الجديدة»، فيما تحدث الدكتور محمد عبد الله محمد، بورقة بحثية بعنوان «النقد الإيكولوجي وأدب الأطفالمقاربة سيميائية لقيم الوعي البيئي في الجمهورية الجديدة»