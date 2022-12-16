في عيد ميلاده.. 4 أفلام عمل فيها سامح حسين مساعدا للمخرج

فنان كوميديان من الدرجة الأولى، من المستحيل أن تدخل عمل دون أن تسمع ضحكات الجمهور سواء على خشبة المسرح أو في السينمات، الفنان سامح حسين الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ47 .

ولم يعرف الجمهور أن الفنان سامح حسين قد عمل في بداية حياته بمجال الإخراج، وعمل كمساعد مخرج لـ4 أفلام مصرية، أولها فيلم «رشة جريئة» من بطولة أشرف عبد الباقي، ياسمين عبد العزيز، وفيلم «جاءنا البيان التالي» من بطولة محمد هنيدي، وفيلم «وش إجرام» من بطولة محمد هنيدي، ولبلبة، وعمل أيضاً كمساعد مخرج في فيلم «45 يوم» من بطولة أحمد الفيشاوي، الذ تم تقديمه عام 2007 .

محطات في حياة سامح حسين

ولد في حي شبرا بالقاهرة، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس وليسانس الآداب قسم المسرح شعبة تمثيل وإخراج من جامعة حلوان وخريج الدفعة الأولى من ورشة المسرح بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

كوميديا سامح حسين

اشتهر سامح حسين بخفة ظله وقدرته المدهشة على رسم البسمة على شفاه الجمهور، وعمل في أكثر من مائة وخمسون مسرحيه ما بين التمثيل والإخراج، عمل كمساعد مخرج لسنوات طويله بحثًا عن فرصة في التمثيل وحبًا للفن حتى كانت نقطة انطلاقه في المسلسل المصري «راجل وست ستات» عام 2007 عندما لعب دور الشاب الساذج (رمزي) الذي قدم عبره للجمهور شهادة احترافه الفنية وصار أحد أبرز النجوم الأساسين في نجاح المسلسل.

زاد المسلسل من شهرته فقام بالاشتراك في العديد من الأفلام حتى جاءت البطولة المطلقة في الدراما التليفزيونية عام 2009 في مسلسل «عبوده ماركة مسجلة»، أهتم بالطفل فأسس شركة إنتاج فني قدم من خلالها مسلسله الكارتون الشهير «الكابتن عزوز» وكان أول بطولاته السينمائية فيلم «30 فبراير».