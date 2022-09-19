سامح حسين يروج لفيلمه الجديد «ساندوتش عيال»: «الجو ريحته مدارس»

روّج سامح حسين لفيلمه الجديد «ساندوتش عيال»، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في السينمات الفترة المُقبلة.

ونشر سامح حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من كواليس الفيلم، وهو يصطحب ابنيه، وهم في طريقهم للمدرسة، مُعلقًا عليها بقوله: «الجو ريحته مدارس.. فيلم ساندوتش عيال قريبًا جدًا إنّ شاء الله».

تفاصيل شخصية سامح حسين في «ساندوتش عيال»

ويُجسد سامح حسين، خلال أحداث فيلم «ساندوتش عيال»، دور محام يسعى للحصول على حقوق الأطفال التي تتعرض للإيذاء بسبب خلافات الوالدين، وهو متزوج من نور قدري، ويحدث بينهما مشاكل عديدة بسبب انشغاله بعمله عنها، ويجسد دور ابنهم الطفل يوسف صلاح.

أبطال فيلم «ساندوتش عيال»

فيلم ساندوتش عيال، بطولة سامح حسين، نور قدري، إيمان السيد، إبرام سمير، الطفل يوسف صلاح، الطفل منذر مهران، وآخرون، وهو من إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

وفي سياق آخر، يواصل سامح حسين، تقديم مسرحيته الجديدة «حلم جميل»، أيام الخميس والجمعة والسبت، على المسرح العائم بالمنيل، وذلك بعدما قدّم جولة في عدد من المحافظات، منها الإسكندرية، والأقصر، وقنا وبورسعيد.

‌«حلم جميل» العرض عن رائعة تشارلي شابلن، وهو بطولة سامح حسين، وحنان عادل، وعزت زين ومجموعة من فناني المسرح الكوميدي، من تأليف طارق رمضان، وديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، وموسيقى هشام جبر، وأشعار طارق علي، من إخراج إسلام إمام.