«البنك الزراعي» يدعم 100 فتاة في قنا بأجهزة كهربائية ضمن مبادرة تيسير الزواج

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الحفل الذى أقامه البنك لدعم تيسير زواج الفتيات والأسر الأكثر احتياجا فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مبادرة تيسير الزواج

وقال محافظ قنا، إنّ مبادرة تيسير الزواج للفتيات للأسر الأكثر احتياجا، تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف فى نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال، وتعزيز المودة والألفة، إذ أنّ بناء الأسرة السعيدة يُشكل خير ضمان لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار فى ربوع الوطن، كما قدم محافظ قنا شكره وتقديره لقيادات البنك الزراعي المصري لمساهمته الفعالة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف الداودي، أنّ البنك الزراعي المصري يتوسع حاليا في دعم المشروعات المتناهية الصغر من خلال مبادرة «باب رزق»، وهي أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا، لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء كانت زراعية أو صناعية أوحرفية أوتجارية بجميع قرى محافظات مصر بتمويل يصل الي 50000 جنيه بضمانات شخصية، ومنح القروض بفائدة خاصة لذوي الهمم، وتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق أعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية، التى يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وثمن المحافظ جهود البنك الزراعي المصري في تنفيذ العديد من المبادرات في محافظة قنا كسداد مديونات الأمهات الغارمات، وتطوير فروعه بقرى حياة كريمة لتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعمل على تطوير البنية التحتية للزراعة بالمحافظة.

تيسير الزواج لـ100 فتاة في قنا

وذكر علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أنّ البنك قام بالتعاون مع محافظة قنا، بتيسير زواج 100 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من قرى حياة كريمة، وتوزيع المساهمات العينية عليهم، بهدف تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، في إطار دوره الوطني لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأهمها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، إذ قامت مديرية التضامن بقنا ببحث اجتماعى لتحديد 100 أسرة مستحقة بمراكز محافظة قنا التسعة.

قوافل توعوية للبنك الزراعي

وأشاد فاروق، بالتعاون الكبير من الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا فى كافة مجالات التنمية بالمحافظة التى ينفذها البنك، لافتا إلى أنّ البنك ينفذ عدد من القوافل التوعوية والتنموية تجوب قرى حياة كريمة للتوسع في إتاحة الشمول المالى وتعزير المبادرات الرئاسية انطلاقا من المسئولية المجتمعية للبنك كما يدعم جهود مؤسسات المجتمع لتوفير الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وأدمية تليق بالمواطن المصري.