مبادرة وتوقيعات لتيسير الزواج في أسيوط: إلغاء النيش والفرح

أطلق أهالي قرية الشيخ مساعد التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، مبادرة للتخفيف وتيسير تكاليف الزواج للمقبلين على الزواج، دشنها محمود محمد خلف الله شيخ البلد بالقرية.

لقاء لأهالي القرية

وعقد محمود محمد خلف الله، شيخ البلد بقرية الشيخ مساعد لقاءا بالأهالي ناقشوا خلاله بنود المبادرة تسهيلا علي الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والتي تناولت تكلفت احتياجات الزواج سواء للعريس والعروسة وشروط شراء الذهب، أو الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها وتسبب عبئا كبيرا على العروسين والتوصل إلى بنود ترضي الطرفيين.

مواجهة الظروف الاقتصادية

وحول فكرة المبادرة أوضح شيخ البلد وهو صاحب فكرة تسسير الزواج، أن الفكرة خطرت عليه وخصوصا مع غلاء الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية وناقش هذه المبادرة خلال عقد مجلس أمناء إحدى مدارس القرية والتي نالت إعجاب الحاضرين ومن ثم عقد لقاء بالأهالي ومناقشة البنود وتم التوصل إلى البنود النهائية لمبادرة التسير في الزواج.

بنود مبادرة تيسير الزواج

وأعلن شيخ البلد أن بنود المبادرة تتضمن إلغاء النيش وتخفيض قيمة الذهب المطلوبة من العريس إلى 20 ألف جنيه والغاء المصروفات والعبوة التي تأخذها العروسة لشراء المتطلبات وصناعة المخبوزات، وإعفاء العروسة من جميع الأشياء والطلبات على أن يتكفل العريس بفرش شقته حسب مقدرته المادية، وإلغاء الفرح، وذهاب العروسة للكوافير والسيشن، وعقد كتب الكتاب والإشهار وسط الأهل دون مغالاة، وذلك تيسيرا على الشباب والفتيات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جمع توقيعات الأهالي

وأوضح شيخ البلد أن المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا وتم جمع 1000 توقيع من الأهالي بالموافقة علي المبادرة وتم المرور من منزل إلى منزل لإقناعهم بالمبادرة وذاع صيت المبادرة بالقرى المجاورة وتم عقد جلسة وتم تسجيلها رسميا وكيفية تنفيذها وتعريف المواطنين بيها لتنفيذها في اقرب وقت.