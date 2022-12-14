أبناء القرى يطلقون مبادرات لتيسير الزواج: «لا للنيش والذهب»

شهد سوق الذهب الأيام القليلة الماضية تذبذبا في الأسعار، إلا أنه عاود الانخفاض من جديد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيها، في الوقت ذاته رفعت عددا من قرى محافظات مصر شعار لا للذهب «الشبكة والنيش»، وإطلاق مبادرات من أجل تيسير الزواج.

قال أيمن صلاح الدين، تاجر ذهب في صاغة الزقازيق في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا في السوق بعد موجة من التراجع، إليكم أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1414 جنيها.

وأطلقت عددا من القرى بمحافظات مصر، مبادرات لتيسير الزواج، رافعين شعار «لا للنيش والشبكة»، للرفق بالأهالي والشباب المقبلين على الزواج، وتيسير الأمر وخفض التكلفة الباهظة في الزواج، سواء شراء ذهب أو تجهيزات عش الزوجية والإنفاق على مستلزمات حفلات العرس والهدايا المكلفة بين الطرفين.

لا للذهب بقرية فاو بدشنا

وشهدت قرية «فاو»، بحري بمركز دشنا بقنا، اتفاقا بين الأهالي وكبار القرية، على منع الشبكة «الذهب»، وإهداء العروس أقل عددا من الجرامات، في مقابل حفظ حقها بتوثيق عدد الجرامات بقائمة المنقولات.

شرط جزائي لمن يخالف مبادرة تيسير الزواج بقنا

يقول سيد طنطاوي، من أهالي القرية في تصريحات لـ«الوطن»: «من عادات أهالي القرية شراء شبكة تتراوح من 50 جراما كحد أدنى حتى 200 جراما من الذهب للعروس»، لافتا إلى تكلفتها باهظة للغاية في الوقت الحالي، ما دعاهم لإطلاق المبادرة.

وتابع:«أهالي البلد اتفقت على المبادرة وقواعدها والمخالف هنوقع عليه شرط جزائي 30 ألف جنيه لصالح تزويج الفتيات غير قادرات» وفق قوله.

مبادرة «سكن ومودة» بقرى بني سويف

وأطلق أهالي قرى «قمن العروس وبني غنيم وكفر إبجيج»، ببني سويف، مبادرة «لا للذهب والنيش»، وقال شعبان راضي أحد الأهالي لـ«الوطن»، أطلقنا مبادرة لتسهيل الزواج بأن يتم الزفاف دون ديون على طرفي العريس والعروسة، وألا يغالي أحدهما في تجهيزات الزواج، مع حفظ حقوق الزوجة وشراء اللازم للحياة دون مبالغة في شراء الذهب.

20 جرام ذهب في 3 قرى بالمنوفية

كما اتفق أهالي قرية السبايعة على تحديد الشبكة 20 جرام ذهب، وتوثيق باقي الجرامات حسب الاتفاق في قائمة المنقولات، فضلا عن منع النيش وأي تكاليف لا داعي لها.

وقال محمد علي أحد الأهالي لـ«الوطن»،: «اللي يرفض شروط المبادرة ممنوع حضور الأهالي فرحه»، حسب قوله، وانتقلت نفس المبادرة بنفس شروطها إلى قرى مركز أشمون بالمنوفية.

قرى السنبلاوين تطالب بكتابة بديل الذهب نقدا

وقال وليد أحمد، أحد الأهالي من قرية السنبلاوين لـ«الوطن»، إن الاهالي اتفقوا على منع شراء شبكة لحين استقرار سعر الذهب، ومن ثم كتابتها في قائمة المنقولات نقودًا لا جرامات ذهب، لافتا إلى أن المبادرة تنادي بالتيسير للزواج وعدم المغالاة.

تقليل الجرامات في الشبكة لأدنى حد

وفي قرية العجميين بالفيوم وقرية الشيخ مساعد بمركز ديروط بأسيوط، قرر الأهالي التيسير في الزواج بمنع الذهب أو تقليل الجرامات في الشبكة لأدنى حد وأن يتفق الأهالي سواء ميسورون أو غير ذلك، مع رفض التكاليف الباهظة في «قاعات الأفراح والميكب ارتست، وعشاء العروسة وهدايا أم العريس»، وفق ما قال محمود سباعي، أحد الأهالي لـ«الوطن»، بينما قال أحمد زكريا، أن الأهالي بعدد من قرى أسيوط نادوا بإلغاء النيش والشبكة.