تفاصيل مقتل «قهوجي بدر» في القاهرة.. هرب من التعذيب إلى الموت 

شهدت منطقة بدر في القاهرة، تعذيب عامل مقهى داخل وحدة سكنية على يد عصابة مكونة من 7 أفراد لإجباره على فسخ عقد إيجار، ما دفع المجني عليه إلى محاولة الهرب بالقفز من النافذة ليلقى حتفه متأثرا بإصابته.

عصابة القتل وفسخ عقد إيجار قهوة

وبحسب أقوال شقيق المجني عليه أمام النيابة العامة، اتهم العصابة بالقتل العمد وتعذيب المتهم وإرهابه، أن أفراد العصابة بيتوا النية على قتل شقيقه بعد أن حاول مالك المقهى فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته القانونية، وعندما تمسك شقيقه بالرفض قاموا باختطافه واحتجازه داخل الشقة التي ألقى منها نفسه من أجل تعذيب وإجباره على توقيع ايصالات أمانة على بياض.

تعذيب واحتجاز وقتل

المتهمون قالوا أمام النيابة العامة أنهم احتجزوا المجني عليه لمدة 4 ساعات واعتدوا عليه بالضرب لإجباره على فسخ عقد إيجار المقهى لكنه رفض وأثناء مغادرتهم الغرفة تمكن من فك قيوده وألقى بنفسه من شرفة الشقة فأصيب بكدمات في الرأس تسببت في وفاته، وأكدت تحريات المباحث تعمد ارتكاب المتهمين للجريمة بقصد ازهاق روح المجني عليه.

وبعد سماع النيابة العامة لأقوال شهود العيان في حادث مقتل قهوجي بدر، واعتراف المتهمين بتفاصيل الجريمة قررت النيابة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.

محامي يكشف عقوبة المتهمين بقتل قهوجي بدر

الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، قال في حديثه لـ«الوطن»، يقول إن قانون العقوبات أنزل عقوبة قاسية على المتهمين بالقتل وهي القصاص بالإعدام شنقًا وفق ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة التي أقامت أدلة الاتهام على منفذي الجريمة وواجهتهم بشهادة شقيق المجني عليه وأقوال شهود العيان الذين شاهدوا واقعة سقوطه من شرفة الشقة.