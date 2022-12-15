احذر قيادة سيارة نقل ركاب أو أجرة دون تصريح.. تعرضك لغرامة 20 ألف جنيه

قيادة المركبات على الطريق، من الأمور التي اهتم القانون المصري بتنظيمها، للحفاظ على السلامة العامة، ومما لا شك فيه، أن القيادة على الطرق من الأمور التي تتسم بالخطورة، لذلك، هناك عدد من الضوابط التي حددها القانون من أجل حفظ سلام المواطنين، والحد من حدوث الأخطاء المرورية التي تؤدي إلى خسائر كبيرة.

قانون تنظيم خدمات النقل البري

ومن الأمور التي تطرق لها القانون، تنظيم نقل الركاب، وذلك للحفاظ على سلامة الركاب، وأيضا الطرق بشكل عام، فأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، نص على عدد من الضوابط التي من شأنها تنظيم مسألة سيرات الأجرة.

وأكد أن القانون يلزم أن يكون سائق سيارة الأجرة لديه تصريح بالعمل عليها.

عقوبة قيادة سيارة أجرة دون تصريح

أكد أن عدم قيادة سيارة أجرة دون الحصول على تصريح، يؤدي إلى تطبيق عدد من العقوبات على السائق، وقال: «لابد أن يحصل كل سائق سيارة أجرة على تصريح تشغيل أو كارت تشغيل، من الوزارة، والقيادة دون الحول عليه، يتعرض المواطن حينها إلى دفع غرامة تبدأ من 5 ألف جنيه ولا تتعدى الـ20 ألف جنيه».

ولفت إلى أن عقوبة الغرامة سالفة الذكر تطبق كذلك على من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وأيضا مخالفة الضوابط والشروط المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، موضحا أنه في حال العود، تضاعف عقوبة الغرامة سالفة الذكر، إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.