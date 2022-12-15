وظائف مهندسين في الشرقية براتب 4000 جنيه شهريا.. طريقة التقديم

فتحت عدد من الشركات الصناعية بمحافظتي الشرقية والمنوفية بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والسادات، أبوابها لشغل وظائف مهندسين، برواتب تصل 4000 جنيه، ومتاح العمل للمهندسين حديثي التخرج فضلا عن الآخرين ذوي الخبرة.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، وظائف مهندسين في شركات بالشرقية والمنوفية برواتب تصل 4000 جنيه، لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة.

شركات بالشرقية والمنوفية تعلن عن وظائف مهندسين

وأعلنت عددا من الشركات الصناعية الكبرى في محافظتي الشرقية والمنوفية، بمدن بلبيس، السادات والعاشر من رمضان عن حاجتهم لشغل وظائف مهندسين في تخصصات مختلفة برواتب تصل 4000 جنيه.

فيما أعلنت شركة مصر كافيه لصناعة الزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، عن حاجتها لمهندس كهربائي براتب يصل 4000 جنيه، بشرط أن يتراوح العمر ما بين 30 إلى 32 سنة يشترط خبرة عام على الأقل.

وظائف خالية مهندسين كهرباء

وأعلنت الشركة الدولية لاستخراج الزيوت بمدينة السادات بالمنوفية حاجاتها لمهندسين حديثي التخرج، ومهندسين تخصصات كهرباء وتخطيط ويشترط ألا يتجاوز 35 سنة، فيما يحدد الراتب أثناء المقابلة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الجبالي فروت بالصالحية الجديدة بالشرقية عن حاجتها لشغل وظيفة لعدد من المهندسين في تخصصات الزراعة براتب يصل 4000 جنيه وعلى من يرغب في الوظيفة سرعة تقديم البيانات في مقر الشركة.