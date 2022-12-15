مصرع شاب في حريق بمنزل بإحدى قرى الشرقية

نشب حريق في عقار بقرية كفر عوض الله حجازي بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى مصرع شاب، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحترر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد اشتعال حريق بمنزل في قرية كفر عوض الله حجازي، بنطاق مركز شرطة الزقازيق.

قوات الحماية المدنية في موقع الحادث

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وعدد من رجال الأمن لمحل البلاغ، وأفادت التحريات بنشوب حريق بالطابق الأول بمنزل من ست طوابق، ما أدى إلى مصرع «محمود ع م»، 19 عاما، فيما تحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث متفرقة في أنحاء المحافظة

وشهدت محافظة الشرقية في الساعات الأولى من اليوم الخميس مصرع طفل ومواطن ستيني، فيما أصيب 3 أشخاص آخرون في حوادث متفرقة، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى، فيما تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتحررت المحاضر اللازمة.