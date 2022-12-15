أعلنت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2023، ووزعت الجداول على جميع المدارس، حيث من المقرر أن تنطلق بداية الامتحانات من يوم 2 يناير وحتى 25 من الشهر المقبل، وفقا لإجراءات وتعليمات مشددة على مستوى الانتظام والإجراءات الوقائية.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2023 محافظة بورسعيد

أوضحت وكيل التعليم في بورسعيد، أن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2023.

وهم الصف الأول الإعدادي، لمدارس الرسمي واللغات والخاص كالتالي:

2 يناير علوم ومدته ساعتين وكمبيوتر ومدته ساعة واحدة.

4 يناير جبر وإحصاء لمدة ساعتين والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

9 يناير الهندسة والتربية الفنية ومدتهما ساعتان.

11 يناير اللغة الإنجليزية ساعتان والتربية الرياضية لمدة ساعة.

14 يناير اللغة العربية مدة ساعتين ونصف.

16 يناير الدراسات الإجتماعية مدة ساعتين

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وأوضحت وكيل التربية والتعليم ببورسعيد جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي كالتالي:

3 يناير جبر وإحصاء ساعتين وتربية دينية ساعة ونصف.

5 يناير هندسة وتربية فنية ساعتين .

10 يناير علوم ومدته ساعتان وكمبيوتر ساعة.

12 يناير الدراسات الإجتماعية ساعتين وتربية رياضية ساعة.

14 يناير لغة انجليزية ساعتين .

16 يناير اللغة العربية ساعتان ونصف.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وصرحت أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي كالتالي

18 يناير علوم ومدته ساعتان وكمبيوتر ومدته ساعة.

21 يناير الجبر والإحصاء ومدته ساعتين والتربية الدينية ومدتها ساعة ونصف.

22 يناير الهندسة والتربية الفنية ومدتهما ساعتين.

23 يناير اللغة الانجليزية ومدتها ساعتين والتربية الرياضية ساعة واحدة.

24 يناير اللغة العربية ومدتها ساعتين ونصف.

25 يناير الدراسات الإجتماعية ساعتين.