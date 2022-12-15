جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة.. تبدأ 15 يناير المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تبدأ يوم 15 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 18 يناير.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تطبيق القرار الوزاري 313 لسنة 2011، والقرار رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل، ويختار التلميذ نشاطين من الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته واهتماماته.

وأضافت المديرية، أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي، ويجري الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي

وحددت مديرية التربية والتعليم، مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 15 يناير 2023: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الإثنين 16 يناير 2023: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.