حبس المتهم بقتل نجله على ذمة التحقيقات في البحيرة.. اعرف العقوبة

أصدر محمد عوني، وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاى البارود أمانة سر، وعبدالهادى الصعيدي، قرارًا بحبس المتهم بقتل نجله بقرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واصطحبت النيابة العامة بمركز إيتاى البارود المتهم لمكان ارتكاب الواقعة، وتم إجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الجريمة وذلك أمام عبد الرحمن قنصوة وكيل النائب العام.

مصرع شاب على يد والده في البحيرة

كانت قرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، قد شهدت وقوع مشاجرة بين أب ونجله، مما أدى إلى مصرع الابن إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن.

وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وجار قيام النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عونى وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار أحمد ماجدى مدير النيابة بمناظرة الجثة ومباشرة التحقيقات .

ورد إخطار اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع شاب على يد والده في قرية معنيا التابعة لدائرة المركز إثر مشاجرة بينهما.

تحديد هوية المتوفى

بالفحص تبين مصرع شاب يدعى باسم عسران خالد عسران، 23سنة، مقيم معنيا بمركز إيتاي البارود، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة .

ومن جانبه أوضح محمد الفقي محام بالجنايات لـ«الوطن»، أن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى 15 سنة في حال كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما، مضيفاً أنه إذا كان قتل عمدا تصل العقوبة إلى الإعدام ويأتي ذلك طبقا لملابسات الواقعة.