وظائف خالية بالإسكندرية للمؤهلات المتوسطة ومحو الأمية.. طريقة التقديم

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن وظائف خالية بالإسكندرية للمؤهلات المتوسطة ومحو الأمية بعدد 29 وظيفة مختلفة، في شركة والأخرى بمدرسة، وفقا للاحتياجات المطلوبة من قبل المؤسسات الراغبة في تعيين المتقدمين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل وظائف خالية بالإسكندرية بحسب كل مؤسسة مما أعلنته مديرية القوى العاملة في الإسكندرية.

وظائف خالية بالإسكندرية في خورشيد للبلاستيك

طلبت شركة خورشيد للبلاستيك، 9 وظائف مختلفة، بشرط مؤهل متوسط أو شهادة إعدادية، مع خبرة سنتين، وأن يكون السن من 23 إلى سنة، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة، وهي الوظائف التالية:

- 3 عامل مخازن.

- 3 عامل ماكينة حقن بلاستيك.

- 3 عاملات تعبئة وتغليف.

ولمن يتوافر فيه الشروط يمكن التواصل مع الشركة المتواجدة في شارع السوق من منطقة خورشيد في قطاع المنتزة شرق الإسكندرية، وذلك عبر المدير المسئول شوقى هلال، على ذلك الرقم التليفوني: 01285556070.

وظائف خالية بالإسكندرية في المدرسة الاوربية

أعلنت أيضا المدرسة الأوروبية في شارع المدارس الدولية بمنطقة الملاحة شرق الإسكندرية، عن وظائف خالية بالإسكندرية بالتحديد 20 وظيفة، ما بين سائقين وعمالة، وفقا التالي:

- 10 سائقين

- 10 عاملين يحملون شهادة محو أمية من الجنسين

يمكن التواصل مع المسؤول عبر رقم الهاتف: 01000744208، على أن تكون الشروط تتمثل في الحصول على مؤهل متوسط أو محو أمية وأن يكون السن من 23 إلى سنة، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.