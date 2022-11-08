وظائف خالية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.. مهندسون وفنيون وعمال

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف وذلك للتعيين بعقود عمل، تنقسم إلى 3 فئات تتمثل في الوظائف الهندسية والفنية والعمال الحرفيين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط وأوراق وتفاصيل الوظائف الخالية في شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، المتمثلة في وظائف الهندسة في التخصصات «كهرباء – ميكانيكا»، ووظائف الفنيين «جميع التخصصات» بالإضافة إلى وظائف عمال حرفيين، تتمثل في «تشغيل وصيانة محطات رفع ومعالجة»

شروط وظائف شركة الصرف الصحي في الإسكندرية

1- لا يزيد سن المتقدم إلى الوظائف الخالية المذكورة عن 30 عاما وقت تاريخ نشر الإعلان

2- يشترط في المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى عنها.

3- أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين على شهادة «محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية»، وسيجرى استبعاد أي مؤهل أعلى من المطلوب.

4- أن يكون المتقدم لوظيفة فني من الحاصلين على مؤهل «معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية»، ولديه شهادة قياس المهارة وكارنيه مزاولة المهنة.

5- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من الحاصلين على مؤهل «بكالوريوس هندسة» ومقيد بالنقابة.

6- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.

7 – أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «برج العرب - العامرية».

8- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.

9- على أن يجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي».

10- تقدم الطلبات علي الموقع الإلكتروني www.asdcoeg.com لشركة لمدة اسبوعين من تاريخ النشر ولن يلتفت الي الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخري.

الاوراق المطلوبة للتقدم إلى وظائف الصرف الصحي:

1 – وتعد أول الأوراق المطلوبة للتقدم في وظائف الإسكندرية الخالية: أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

2- أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.

3- أصل شهادة المؤهل وصورة منه.

4- أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة مهندس.

5- أصل شهادة قياس المهارة وكارنيه مزاولة المهنة وصور منهم بالنسبة للمتقدم لوظيفة فني.

6- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.