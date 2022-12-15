أحياء الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإيقاف و هدم أعمال البناء المخالف

شن حي العامرية ثان اليوم الخميس، برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنجع كاتب عبارة عن جلسة من الطوب الأبيض تمت إزالتها بالكامل، وفك شدة خشبية أعمدة بالدور الثالث علوي والتحفظ على كمية من الأخشاب بالعقار الكائن قرية أبو بكر، فضلا عن فك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب بقرية أبو مسعود، وإزالة مبنى مخالف من الطوب الأبيض بقرية الحرية، وإزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية الصاعدة، وإزالة أسوار من الطوب الأبيض بمنطقة الناصرية خلف إدارة الرى والصرف.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة للتصدي لأعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن برج القضاة بمنطقة طوسون، والتحفظ على كمية من الأسمنت، وإيقاف أعمال بناء داخل جراج بشارع بن النفيس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

حي المنتزة أول يوقف أعمال البناء المخالف

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة رقابية مكبرة للتصدي لمخالفات البناء حيث تم فك شدة خشبية بالعقار رقم 17 ش 57، وكذا إيقاف أعمال تحويل شقه سكنية إلى محل 6 شارع محمود صدقي، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة فضلا عن إيقاف أعمال تقسيم حوائط محلات 46 شارع إقبال والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حي شرق يتخذ إجراءات قانونية ضد الأبنية المخالفة

وواصل حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف استهدف أعمال بناء مخزن بقرية أبيس الثانية، جزء 6 حوش 6 وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استمرار مواجهة الأعمال المخالفة

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.