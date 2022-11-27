غلق 12 منشأة وضبط 797 حالة إشغال في حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية اليوم حملات رقابية مفاجأة بشوارع المحافظة أسفرت عن غلق عدد 12 منشأة وضبط 797 حالة إشغال متنوع حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات مكبرة لتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة بنطاق الحي استهدفت شوارع ابن سلامة والعيسوي وملك حفني ومسجد سيدي بشر وشارع الصاغ عبد السلام والطفولة السعيدة وعبد السلام عارف، شوارع إسكندر إبراهيم وخليل حمادة وخالد بن الوليد وشارع عقل باشا ومنطقه فيكتوريا وجمال عبد الناصر وأسفرت الحملة عن غلق عدد 10 منشآت وضبط عدد 305 حالات إشغال متنوعة.

حي غرب يعمل على إزالة الإشغالات

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والكافيهات شملت شوارع المكس، الأمير لؤلؤ، شوارع القفال، الأسناوي، أم السلطان وأسفرت عن غلق عدد 2 منشأة والتحفظ على عدد 22 حالة إشغال متنوع.

حي وسط يشن حملة مكبرة بجميع الشوارع

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع الخديوي، سلامة حجازي، الميرغني، كنج عثمان، الخازن، إسماعيل مهنا، مرسي بدر، الليتي، إسماعيل الفنجري، عمر لطفي، بورسعيد مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الأمير عمر قيصر، عزمي، ميدان وشارع سعد زغلول، صفية زغلول، لاجيته، سوق شيديا، الأندلس، عمر لطفي، كوم الدكة، أدهم، النبي دانيال، والسلطان حسين، الزهور وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 420 حالة إشغال متنوع.

حي منتزة ثان يواصل الحملات الرقابية

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شارع عبد الحليم محمود، عزبة اسكوت، شارع 45 قبلي ومتفرعاته، شارع جمال عبد الناصر، شارع سيدي العراقي، شارع بلال بن رباح، شارع مصطفى كامل وأسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوع.

الإسكندرية تواصل حملاتها في جميع الأحياء

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.